© X/Jessica Segerberg
Nick Alinia och Ciczie Weidby (V).

Riksdagskvinna kallade Nick Alinia "judehatare" – stäms för förtal

Publicerad 24 januari 2026 kl 09.56

Inrikes. En riksdagsledamot från Vänsterpartiet stäms nu för förtal efter att ha kallat högeraktivisten och medieprofilen Nick Alinia för "judehatare" i sociala medier.

Bakgrunden är inlägg som publicerades under hösten, i samband med den mediala uppmärksamheten kring Nick Alinia och hans kopplingar till riksdagskvinnan Jessica Stegrud (SD).

I inläggen beskrev Ciczie Weidby (V) Alinia som "fullblodsextrem och judehatare".

Nu har Nick Alinia lämnat in en stämningsansökan till Jönköpings tingsrätt. Han kräver 20.000 kronor i kränkningsersättning och pekar särskilt på formuleringen "judehatare" som grund för talan.

"Att utpeka någon som judehatare är ett faktapåstående om rasistiskt/antisemitiskt hat. Påståendet är oriktigt, saknar saklig grund och är ägnat att utsätta käranden för andras missaktning", skriver Alinia i sin stämning.

Uppgiften ifrågasattes även av andra användare i kommentarsfälten till Weidbys inlägg. På kritiken svarade hon:

"Jag säger att han är det för att han är det".

Nick Alinia har avböjt att medverka i intervju om ärendet, enligt Expressen. Ciczie Weidby har via Vänsterpartiets presstjänst meddelat att hon inte har några kommentarer.

