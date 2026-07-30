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Riksdagsvalet redan igång – för utlandssvenskar

Publicerad 30 juli 2026 kl 09.25

Inrikes. Från och med torsdagen kan över 220 000 svenskar bosatta utomlands rösta i riksdagsvalet. Gruppen är rekordstor och kan få betydelse om valet blir jämnt.

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Inför årets val har antalet utlandssvenskar i röstlängden ökat med nästan 24 procent, enligt Valmyndigheten.

Vid valet 2022 var över 182.000 utlandssvenskar röstberättigade, men bara 32 procent röstade. Det motsvarade omkring 58.000 röster, vilket var fler än den marginal som avgjorde det jämna valet till Tidöpartiernas fördel.

Flera partier försöker nu nå väljare utanför Sverige. Miljöpartiet och Moderaterna har bedrivit valkampanj i London, medan Sverigedemokraternas Stockholmsavdelning har satt upp valaffischer på spanska solkusten.

– Rösterna från utlandssvenskar skulle mycket väl kunna spela en avgörande roll, säger SD:s partisekreterare Mattias Bäckström Johansson till SVT.

Han bedömer att rösterna kan påverka vilken majoritet som kan bildas efter valet.

Valmyndigheten har efter ett särskilt regeringsuppdrag genomfört riktade informationsinsatser för att underlätta röstningen. Cecilia Borglin, generalsekreterare för den ideella och politiskt obundna organisationen Svenskar i världen, anser att partierna har röster att vinna på att uppmärksamma gruppen.

– Det finns en stor grupp där ute. Om man gör det så enkelt som möjligt för den här gruppen att rösta, och om politikerna engagerar sig i frågor som påverkar utlandssvenskar, då finns det röster att hämta, säger hon till SVT.

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