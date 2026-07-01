© SD Blekinge/Facebook
 

SD:s partilokal attackerad – för tredje gången

Publicerad 1 juli 2026 kl 15.00

Inrikes. För tredje gången på kort tid har Sverigedemokraternas lokal i Karlshamn utsatts för skadegörelse. Den här gången krossades ett fönster och en tegelsten hittades inne i lokalen.

Dela artikeln

Vandaliseringen inträffade under natten till tisdagen.

– Politiska samtal ska ske på politiska arenor, inte genom förstörelse eller vandalisering, säger Fredrik Thomasson, distriktsordförande för SD i Blekinge till SVT Nyheter Blekinge.

Enligt partiet har vänsterextremister på sociala medier uppmanat till skadegörelse mot SD:s lokaler. Även tidigare skadegörelse har anmälts, bland annat efter att klistermärken satts upp.

"Demokratin kommer alltid segra över den antidemokratiska vänstern som uppmanat till våld mot våra lokaler", skriver SD Blekinge i ett inlägg på Facebook.

Den senaste händelsen har polisanmälts som skadegörelse. Enligt Thomasson har två andra polisanmälningar gjorts tidigare i år efter vandalisering.

Thomasson säger att partiet inte tänker låta sig skrämmas.

– Motsatsen till den här formen av aktioner är att vara mer synliga, prata med folket och visa att man inte blir skrämd. Så kommer vi fortsätta hur illa folk än beter sig, säger han till SVT.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 130557657

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 130557658

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Rikspolischefens Pride-foto väcker vrede

Raseriet efter Petra Lunds HBTQ-party. "Hon är ju hjärndöd så ingen är förvånad."0 

Ekonominyheter

Nytt kontantkrav pekas ut som bluff

Nu ska matbutiker "tvingas" ta emot kontanter.. Men det finns inga straff för den som vägrar.0 

09:22 Största matprisfallet på 30 år
08:47 Inflationen "störtdyker" oväntat
05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.