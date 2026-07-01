SD:s partilokal attackerad – för tredje gången

Vandaliseringen inträffade under natten till tisdagen.

– Politiska samtal ska ske på politiska arenor, inte genom förstörelse eller vandalisering, säger Fredrik Thomasson, distriktsordförande för SD i Blekinge till SVT Nyheter Blekinge.

Enligt partiet har vänsterextremister på sociala medier uppmanat till skadegörelse mot SD:s lokaler. Även tidigare skadegörelse har anmälts, bland annat efter att klistermärken satts upp.

"Demokratin kommer alltid segra över den antidemokratiska vänstern som uppmanat till våld mot våra lokaler", skriver SD Blekinge i ett inlägg på Facebook.

Den senaste händelsen har polisanmälts som skadegörelse. Enligt Thomasson har två andra polisanmälningar gjorts tidigare i år efter vandalisering.

Thomasson säger att partiet inte tänker låta sig skrämmas.

– Motsatsen till den här formen av aktioner är att vara mer synliga, prata med folket och visa att man inte blir skrämd. Så kommer vi fortsätta hur illa folk än beter sig, säger han till SVT.