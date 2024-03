Roboten Mohammad tafsar på kvinnor

Ett klipp från festivalen som visar hur Mohammad tycks ta en kvinnlig journalist på rumpan har fått stor spridning på sociala medier.

Reportern, Rawya Kassem, talade framför roboten när den gjorde sitt fräcka drag. Kassem blir förskräckt och tecknar med sin hand åt roboten att sluta.

Saudi Arabia unveils its man shaped AI robot Mohammad, reacts to reporter in its first appearance pic.twitter.com/1ktlUlGBs1

— Megh Updates ™ (@MeghUpdates) March 6, 2024