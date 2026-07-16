© Nick Alinia, Youtube
Andreas Klominek och hans son Ossian Klominek i samband med attacken mot Nick Alinia på första maj.

Knäade Nick Alinia i ansiktet – nu åtalas far och son Klominek

Publicerad 16 juli 2026 kl 17.44

Inrikes. Den numera välkände vänsterextremisten Andreas Klominek, 43, åtalas nu för misshandel efter att ha knäat högerjournalisten Nick Alinia i ansiktet under hans bevakning första maj i Stockholm. Klomineks 18-årige son Ossian åtalas samtidigt för ofredande.

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Incidenten inträffade i närheten av tunnelbanestationen i Gamla stan, där Alinia befann sig för att filma förstamajfirandet.

Nick Alinia har i polisförhör uppgett att en maskerad man kom fram, förolämpade honom och slog telefonen ur hans hand.

På Alinias eget videomaterial från första maj ses en yngre maskerad vänsterextremist komma fram till honom och börja skrika.

– Jävla fitta. Kom då, kom då. Går inte du jujutsu, eller? säger mannen.

Högerjournalisten och hans kameraman sprang efter den unge vänsterextremisten, gjorde ett envarsgripande och höll fast honom på marken.

Den maskerade mannen heter Ossian Klominek, 18, och är son till Andreas Klomiek – en känd vänsterextremist som nyligen dömdes för olaga hot, ringa vapenbrott och ofredande efter att ha lämnat korgar med hotfullt innehåll hemma hos migrationsminister Johan Forssell (M) och biståndsminister Benjamin Dousa (M).

Andreas Klomiek dök snabbt upp på platsen och försökte rädda sin son från envarsgripandet.

Enligt åtalet knäade han Alinia i huvudet innan han drogs undan av en person i Alinias inhyrda personskydd. Händelseförloppet fångades på film.

Klominek nekar till brott och hävdar att han handlade i självförsvar när han försökte hjälpa sonen, som hade hamnat på marken. I polisförhöret får han frågan varför han använde knät.

– Varför valde du just att skicka på han ett knä? frågar polisen.

– Hade jag varit bakifrån hade jag kunnat dra bort honom. Men nu är det framifrån, så jag vet inte. Jag ser inte, svarar Klominek.

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