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Västrabokyrkan.

Rumänien hindrar Växjökyrka från att bli moské

Publicerad 29 juni 2026 kl 13.04

Inrikes. Två muslimska föreningar lade de högsta buden för Västrabokyrkan i Växjö. Men EFS-föreningen ville se fortsatt kristen verksamhet i lokalerna. Och nu blir kyrkan rumänsk-ortodox med hjälp av statliga pengar från Rumänien – för en betydligt billigare prislapp.
– Att byggnaden kan fortsätta användas i kristen regi tycker många är fantastiskt, säger Barbro Tyrberg, ordförande i EFS-föreningen.

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Försäljningen av Västrabokyrkan inleddes i slutet av 2024. Byggnaden hade tidigare använts som samarbetskyrka av EFS och Växjö pastorat.

Enligt Kyrkans Tidning låg de två högsta buden på omkring 12 miljoner kronor och kom från muslimska föreningar.

EFS-föreningen tackade dock nej till budgivarna. I stället säljs kyrkan till den rumänsk-ortodoxa församlingen i Växjö.

– EFS i Växjös årsmöte hade beslutat att förorda en verksamhet i kristen regi redan innan kontakt med mäklaren hade tagits, säger Barbro Tyrberg, ordförande i EFS-föreningen, till Kyrkans Tidning.

"Fantastiskt
Efter en lång försäljningsprocess är överlåtelsen nu i hamn.

EFS-föreningen och Växjö pastorat får sammanlagt 9,1 miljoner kronor. Själva kyrkan köps för 7,5 miljoner kronor, medan en avstyckad del med gräsmatta och parkeringsplatser har sålts separat för 1,6 miljoner kronor.

Församlingen får omfattande ekonomisk hjälp från Rumänien. Prästen Laurențiu Drăghicenoiu uppger att statliga bidrag står för 95 procent av kostnaden.

Enligt Drăghicenoiu är stödet en del av en rumänsk ordning där staten hjälper kyrkliga grupper även utanför landets gränser.

EFS-verksamheten flyttade redan för tre år sedan och bedrivs i dag i Högstorps kyrka. Barbro Tyrberg säger att många är glada över att Västrabokyrkan fortsätter användas som kyrka.

– Nu har det blivit bra, men flytten var väldigt jobbig för oerhört många människor och att byggnaden ändå kan fortsätta användas i kristen regi tycker många är fantastiskt, säger hon till Kyrkans Tidning.

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