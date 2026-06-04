Runar Sögaard får fängelse efter äldrebedrägerier

Det handlar om 72.000 kronor som enligt åklagaren kom från bedrägerier mot äldre, rapporterar Stoppa Pressarna.

Runar Sögaard, 58, döms för penningtvättsbrott och ska dessutom betala tillbaka pengarna.

Den tidigare predikanten och tv-profilen har nekat till brott. Han har uppgett att han själv blev lurad och att han trodde att pengarna kom från en daytrader som han tidigare hade lånat ut pengar till.

– Det är ännu värre, det är det som är så hemskt. Nu förstår jag verkligen hur människor som råkat ut för bedrägeri känner. Nu sitter man själv i en situation där man är utsatt. En smäll på käften. Det här är en värld jag aldrig har varit i närheten av i hela mitt liv, sade Sögaard till Expressen efter rättegången i tingsrätten.

Hovrätten går dock på samma linje som tingsrätten.

"Det som har lagts fram i hovrätten ger i övrigt inte anledning till några andra bedömningar än de som tingsrätten har gjort i fråga om de tilltalade har begått de åtalade gärningarna", skriver hovrätten.

De drabbade ska ha fått samtal från bedragare som påstod sig företräda vården eller en bank. På så sätt kom bedragarna över bankuppgifter och bank-id.

Enligt åklagaren sattes pengarna in på Runar Sögaards konto och togs sedan ut i kontanter.

Bilder från polisens utredning visar hur Sögaard tar ut pengar från en bankomat i Mall of Scandinavia i Solna.

Runar Sögaard har sedan tidigare avtjänat fängelsestraff för ekonomisk brottslighet. År 2021 dömdes han till ett år och åtta månaders fängelse för grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott.

Han frigavs i februari 2023 efter 439 dagar i fängelse. Kriminalvården sköt upp hans villkorliga frigivning med 25 dagar efter flera incidenter, bland annat för att han enligt myndigheten hade uppträtt hänsynslöst mot personal och brutit mot anvisningar.

När han kom ut beskrev han tiden bakom murarna i hårda ordalag.

– Kaos. Jag har suttit i isoleringscell i en månad. De hävdade att jag var självmordsbenägen. Så det är skönt att vara ute.

Sögaard kan försöka få målet prövat i Högsta domstolen. Om domstolen inte tar upp ärendet väntar ännu en fängelsevistelse för den tidigare predikanten.