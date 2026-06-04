Rubbestad var dömd tjuv – välkomnades ändå av SD

Michael Rubbestad, som nu utreds för barnpornografibrott, fälldes 2008 till villkorlig dom och dagsböter.

Enligt TV4 dömdes den före detta riksdagsledamoten för att ha stulit 12.000 kronor från en tidigare arbetsgivare. Stölden skedde innan han fick anställning i Sverigedemokraterna.

Men problemen slutar inte där. Redan 2018–2019 ska partikamrater i SD ha lämnat in en omkring 30 sidor lång sammanställning till SD:s partistyrelse. I materialet krävdes att Rubbestad skulle entledigas från en position och få en varning.

Rapporten pekade bland annat på att han var dömd sedan tidigare. Han anklagades också för "brister vad gäller opartiskhet" och "brister vad gäller tjänsteutövande".

Materialet, som enligt TV4 till största delen bygger på vittnesuppgifter, tog också upp påståenden om bedrägligt ekonomiskt beteende. Rubbestad ska själv ha skrutit för partikollegor om hur han betett sig i detta avseende.

Enligt TV4 agerade partistyrelsen inte på uppgifterna.

– Man struntade ju fullständigt i det här, säger en "anonym källa med insyn" till TV4 Nyheterna.

Källan beskriver Rubbestad som en del av en toppgrupp inom partiet som "har frikort i allt".

– Det är det som är problemet i Sverigedemokraterna att det finns en liten grupp människor som har frikort i allt – och ledamoten tillhörde den klicken, säger källan.