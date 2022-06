S desperata PKK-samtal till Mellanöstern – för att rädda Morgan

– Hon har inte stöd bland kurder för det hon håller på med. Vi har tvärtom fått många viktiga kurder att ringa henne. De vet att det inte vore bra för deras sak om den här regeringen faller, säger källan till Expressen.

En person som kontaktats ska vara "en kvinnlig kurdisk politiker från norra Syrien".

Kakabaveh bekräftar för Expressen att den kvinnliga politikern ringde henne "i går natt" men att hon inte svarade.

S slöt i november ett PKK-avtal med den politiska vilden Amineh Kakabaveh för att få henne att rösta för Magdalena Andersson som statsminister. Enligt avtalet ska S samarbeta med PYD, den kurdiska terrororganisationen PKK:s syriska gren.

I december bjöd utrikesminister Ann Linde (S) in Ilham Ahmed från PYD till riksdagen:

Appreciate sincere discussion with SDC’s Ilham Ahmad on the situation in northeastern Syria. Sweden remains active partner. pic.twitter.com/MtKt6Eq9eD

— Ann Linde (@AnnLinde) December 10, 2021