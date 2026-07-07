S försökte stoppa debatt om Christian Zedig

Sverigedemokraterna begärde på måndagen via ECR-gruppen att ändra Europaparlamentets agenda för att hedra Christian Zedig med en debatt.

Totalt 283 ledamöter röstade för förslaget – inklusive de svenska ledamöterna från SD, M, KD, L och C.

Samtidigt röstade 142 ledamöter nej, däribland svenska S och MP. V var frånvarande.

Charlie Weimers (SD) konstaterade under sitt anförande att det lika gärna skulle kunna ha varit han själv som blev ihjälslagen under VM-kvällen i Köpenhamn.

– Han försökte bara lugna ner ett bråk, och det var då invandrargänget gav sig på honom. Han slogs ned och stampades på huvudet gång på gång. Han dödades för att han var den som tog ansvar.

Han jämförde också med liknande fall i andra EU-länder – och angrep de rödgröna för att de försökte stoppa debatten.

– När sådana här saker händer gång på gång så måste vi våga tala om det. Ändå röstade socialdemokraterna, vänstern och de gröna emot att EU-parlamentet ens skulle få hålla en debatt om de här attackerna och vad de betyder för säkerheten i Europa. Ni rödgröna vill inte ens diskutera det.

Abir Al-Sahlani (C) deltog i debatten och gick till attack mot SD för att ha tagit initiativ till det hela.

– Låt rättsväsendet göra sitt arbete. Låt oss hedra (den döde) med respekt och inte använda hans minne som politisk rekvisita, dundrade hon.