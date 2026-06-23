S städar bort spåren av våldtäktsmannen

Anna, som egentligen heter något annat, kommenterade nyligen i Riks att den man som dömts för att ha våldtagit henne 2011 blivit socialdemokratisk politiker och kandidat inför höstens val.

– Han borde inte få stå med på någon valsedel. Jag har fått lida hela livet efter det som han utsatte mig för, sade Anna till Riks.

Hon tyckte inte heller att straffet på två års fängelse var tillräckligt.

– Han borde kastreras.

Insikt24 kunde därefter berätta att mannen är 48-årige Artur Mogar, tidigare Arturo Mori, som varit aktiv i Socialdemokraterna i Täby.

Mogar dömdes till två års fängelse i både tingsrätten och hovrätten. Högsta domstolen beviljade senare inte prövningstillstånd.

Förra året valdes han in i styrelsen för S-föreningen i Täby. Inför årets val fanns han också med på partiets lista till kommunfullmäktige.

Men efter publiceringarna har hans namn försvunnit från partiföreningens hemsida. Enligt Insikt24 står hans styrelseplats numera som vakant, och han har strukits från kommunfullmäktigelistan.

En politisk sekreterare i den lokala S-föreningen bekräftar för Riks att Mogar har lämnat alla sina uppdrag.

– Han kandiderar inte för oss längre och han sitter inte kvar i vår styrelse, säger den politiska sekreteraren till Riks.

Någon närmare förklaring vill partiföreträdaren inte ge.

Enligt Riks ska Mogar ha lämnat uppdragen under förra veckan, efter kanalens publicering.

Bara ett par veckor före publiceringarna hyllades Mogar av socialdemokratiska partikamrater på Facebook, skriver Insikt24.

Under ett av hans inlägg skrev partikollegor i Täby "du är bäst, Artur" och "heja Artur". Även S-riksdagsledamoten Markus Selin kommenterade – med ett hjärta och en ros.