Så stor fallskärm kan Rubbestad få

En riksdagsledamot som lämnar sitt uppdrag kan ansöka om omställningsstöd. I Michael Rubbestads fall kan stödet betalas ut i högst ett år och motsvarar 85 procent av riksdagsarvodet. Det innebär drygt 830.000 kronor.

Om Rubbestad hade stannat kvar i ytterligare tre veckor hade ett nytt tjänstgöringsår kunnat räknas in. Då hade ersättningen i stället kunnat betalas ut i två år, vilket motsvarar 1,6 miljoner kronor, enligt SVT.

Det är riksdagens arvodesnämnd som beslutar om stödet. Ersättningen kan dras in om en tidigare ledamot döms för ett tillräckligt allvarligt brott.

I bestämmelserna nämns brott "av sådan allvarlig art att det framstår som sannolikt att stödmottagaren skulle ha skilts från uppdraget som riksdagsledamot om han eller hon hade varit kvar i riksdagen".