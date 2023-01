Sabaton kan bli av med "vetenskapspris" – av politiska skäl

Sabaton utsågs till årets folkbildare 2022. Men efter att aktivistföreningen fått kännedom om en av medlemmarnas uttalande gällande den ryska annekteringen av Krim riskerar de nu att bli av med utmärkelsen direkt.

Pär Sundströms uttalande, som gick ut på att Krim varit ockuperat av Ukraina före 2014, har fått föreningen att ta ställning till om Sabaton får behålla priset eller om det ska dras tillbaka.

"Åker man till Sevastopol upplever man knappast att de känner sig ockuperade utan tvärtom. De har varit ockuperade i alla år bara för att de hamnade på fel sida när gränsen drogs mellan Sovjet och Ukraina. Under alla år har de känt sig som ryssar men behandlats som en liten bit av Ukraina", sade Sundström i en intervju med Sweden Rock Magazine.

Han konstaterade också att svenska medier ger en felaktig bild av vad folk på Krim egentligen tycker om att tillhöra Ryssland.

”Den framtidsutsikt som Sevastopol nu utstrålar är precis tvärtemot vad vi här hemma kanske har blivit lurade att tro", hette det.

"Vetenskap"

Föreningen uppger att de inte haft kännedom om uttalandet när man utsåg Sabaton till årets folkbildare, och funderar nu på att återkalla priset.

– Vi är en förening för vetenskap, och i vetenskap ingår att man omprövar om man får ny kunskap, säger Dan Katz, presskontakt på Vetenskap och Folkbildning, i SVT:s Aktuellt på tisdagskvällen.

Huruvida det är svensk media eller Sabaton som sprider vetenskap om stämningen på Krim framgår inte. Däremot är uttalandet politiskt känsligt – oavsett om det är sant eller inte.

Motiveringen till att Sabaton skulle få priset var nämligen att de framställer historiska skeenden på ett korrekt sätt.

Särskilt har man uppmärksammat bandets senaste album ”The War to End All Wars” som släpptes under 2022. I albumet skildras första världskriget ur olika aspekter, något som lyft intresset för historia menar föreningen.

Under onsdagen kommer föreningens styrelse att samlas för att ta ställning till de gamla uppgifterna, och till om Sabaton får behålla den "vetenskapliga" utmärkelsen eller om den ska dras tillbaka av politiska skäl.