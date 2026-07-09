SD: "EU dödar demokratin"

Förslaget gäller tillfälliga regler som ger teknikbolag rätt att skanna sina tjänster i jakt på barnporr.

Kritikerna kallar systemet "chat control" och beskriver det som massövervakning av privatpersoners kommunikation.

På torsdagen röstade 314 ledamöter för att avslå ministerrådets linje, medan 276 röstade emot och 17 avstod. Men eftersom ärendet låg i andra behandlingen krävdes 360 röster för att fälla eller ändra förslaget.

Sverigedemokraterna rasar efter omröstningen.

"EU dödar demokratin", skriver SD i Europaparlamentet på X och fortsätter:

"En majoritet röstade precis ja till att avslå Chat Control men lagen kommer ändå träda i kraft pga parlamentariskt trixande med brådskande procedur som gör att frånvarande ickeröstande ledamöter räknas som ett ja."

Parlamentet antog samtidigt en ändring som undantar krypterad kommunikation, exempelvis Whatsapp och Signal, från skanningen. Förslaget kom från den gröna gruppen.

– Dagens omröstning är en bitterljuv seger för mig och för alla som försvarar den personliga integriteten. Att skydda krypteringen var en av våra prioriteringar, så jag är glad att vi lyckades säkra en absolut majoritet för ett ändringsförslag som åtminstone bevarar krypteringen. Samtidigt gick tyvärr den frivilliga masskanningen igenom, sade Markéta Gregorová, gröna gruppens förhandlare i frågan.

Bland de svenska partierna i EU-parlamentet röstade Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna för att skanningen ska återinföras. Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Liberalerna röstade emot, medan Miljöpartiets ledamöter lade ner sina röster.

SD uppger på X att partiet ändå fick igenom ett yrkande med minsta möjliga marginal.

Enligt partiet innebär det att ett förlikningsförfarande nu inleds, vilket kan ta månader och leda till en ny votering.

Förslaget går nu vidare till ministerrådet. Rådet har tre månader på sig att godkänna eller förkasta parlamentets ändringar.