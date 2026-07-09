© EU
 

SD: "EU dödar demokratin"

Publicerad 9 juli 2026 kl 17.48

EU. EU-parlamentet röstade med enkel majoritet för att stoppa återinförandet av den hårt kritiserade meddelandeskanningen chat control. Men majoriteten räckte inte – och nu rasar Sverigedemokraterna mot proceduren.

Dela artikeln

Förslaget gäller tillfälliga regler som ger teknikbolag rätt att skanna sina tjänster i jakt på barnporr.

Kritikerna kallar systemet "chat control" och beskriver det som massövervakning av privatpersoners kommunikation.

På torsdagen röstade 314 ledamöter för att avslå ministerrådets linje, medan 276 röstade emot och 17 avstod. Men eftersom ärendet låg i andra behandlingen krävdes 360 röster för att fälla eller ändra förslaget.

Sverigedemokraterna rasar efter omröstningen.

"EU dödar demokratin", skriver SD i Europaparlamentet på X och fortsätter:

"En majoritet röstade precis ja till att avslå Chat Control men lagen kommer ändå träda i kraft pga parlamentariskt trixande med brådskande procedur som gör att frånvarande ickeröstande ledamöter räknas som ett ja."

Parlamentet antog samtidigt en ändring som undantar krypterad kommunikation, exempelvis Whatsapp och Signal, från skanningen. Förslaget kom från den gröna gruppen.

– Dagens omröstning är en bitterljuv seger för mig och för alla som försvarar den personliga integriteten. Att skydda krypteringen var en av våra prioriteringar, så jag är glad att vi lyckades säkra en absolut majoritet för ett ändringsförslag som åtminstone bevarar krypteringen. Samtidigt gick tyvärr den frivilliga masskanningen igenom, sade Markéta Gregorová, gröna gruppens förhandlare i frågan.

Bland de svenska partierna i EU-parlamentet röstade Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna för att skanningen ska återinföras. Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Liberalerna röstade emot, medan Miljöpartiets ledamöter lade ner sina röster.

SD uppger på X att partiet ändå fick igenom ett yrkande med minsta möjliga marginal.

Enligt partiet innebär det att ett förlikningsförfarande nu inleds, vilket kan ta månader och leda till en ny votering.

Förslaget går nu vidare till ministerrådet. Rådet har tre månader på sig att godkänna eller förkasta parlamentets ändringar.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 356051034

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 356051035

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

"Svenskarna" gripna på Cypern: Chilenare, alban och irakier

Svensk media: "Fyra svenskar" bakom brutal misshandel. Cypriotisk media: "De reser med svenska pass, men..."0 

Ekonominyheter

Nytt kontantkrav pekas ut som bluff

Nu ska matbutiker "tvingas" ta emot kontanter.. Men det finns inga straff för den som vägrar.0 

09:22 Största matprisfallet på 30 år
08:47 Inflationen "störtdyker" oväntat
05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.