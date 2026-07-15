© FT BILD/ARKIV
Ludvig Aspling (SD).

SD: Ge återvandringsbidrag till svenska medborgare

Publicerad 15 juli 2026 kl 09.44

Inrikes. Återvandringsbidraget bör enligt Sverigedemokraterna omfatta även personer som har blivit svenska medborgare. För att få stödet skulle de då först behöva avsäga sig medborgarskapet.

Dela artikeln

Med dagens regler är det i första hand personer som har fått uppehållstillstånd samt deras anhöriga som omfattas.

SD:s migrationspolitiska talesperson Ludvig Aspling kommenterar förslaget för Ekot.

– Det är egentligen där den stora gruppen som lever i utanförskap i dag befinner sig, tyvärr, säger han.

Sedan årsskiftet ligger bidragsnivån på 350.000 kronor per person, jämfört med tidigare 10.000 kronor.

Under perioden januari till och med maj 2026 beviljades endast 118 personer återvandringsbidrag av Migrationsverket, enligt tidigare uppgifter från Dagens Nyheter.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 456696900

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 456696901

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Örebropartiet fick största gåvan: Fem miljoner kronor

Inget annat parti fick en lika stor donation förra året. Techprofil skickade jättesumman till Allard.0 

Ekonominyheter

Så här stor bostad har en 25-åring råd med i Stockholm

1,9 kvadratmeter.. "Har du inte föräldrar med kapital står du utanför – oavsett hur hårt du jobbar eller sparar."0 

09:22 Största matprisfallet på 30 år
08:47 Inflationen "störtdyker" oväntat
05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.