SD: Ge återvandringsbidrag till svenska medborgare

Med dagens regler är det i första hand personer som har fått uppehållstillstånd samt deras anhöriga som omfattas.

SD:s migrationspolitiska talesperson Ludvig Aspling kommenterar förslaget för Ekot.

– Det är egentligen där den stora gruppen som lever i utanförskap i dag befinner sig, tyvärr, säger han.

Sedan årsskiftet ligger bidragsnivån på 350.000 kronor per person, jämfört med tidigare 10.000 kronor.

Under perioden januari till och med maj 2026 beviljades endast 118 personer återvandringsbidrag av Migrationsverket, enligt tidigare uppgifter från Dagens Nyheter.