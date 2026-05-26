SD kräver ökade bidrag till samisk kultur

Partiet tog upp frågan vid ett seminarium i riksdagen, där olika samiska företrädare hade bjudits in för att tala om samers livsvillkor.

– Det är en angelägenhet för hela vårt land, och frågor som rimligen borde ha en större plats i den politiska debatten, säger partiledaren Jimmie Åkesson enligt TT.

Enligt SD är språket en central del av frågan. Vice partiledaren Henrik Vinge säger att partiet vill se – och "kommer att" skjuta till – mer statliga resurser.

– Vår syn är att det finns ett stort värde i att det samiska språket, eller de olika samiska dialekterna, ska kunna fortleva, säger vice partiledaren Henrik Vinge.

Bland förslagen som nämns finns stärkt fjärrundervisning för elever på platser där underlaget är litet. Ett annat spår är att göra det lättare för fler att välja samiska språk på lärarutbildningar.

Apropå kostnaden konstaterar Åkesson att det handlar om "ganska små pengar" i ett statsbudgetsammanhang.