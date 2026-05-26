© Karin Beate Nøsterud/norden.org
 

SD kräver ökade bidrag till samisk kultur

Publicerad 28 maj 2026 kl 08.54

Inrikes. Sverigedemokraterna riktar nu fokus på frågan om samernas rättigheter och vill öka statens stöd till Sametinget ytterligare. Bidragspengarna ska gå till att stärka den samiska kulturen – något som enligt Jimmie Åkesson är mycket viktigt.

Dela artikeln

Partiet tog upp frågan vid ett seminarium i riksdagen, där olika samiska företrädare hade bjudits in för att tala om samers livsvillkor.

– Det är en angelägenhet för hela vårt land, och frågor som rimligen borde ha en större plats i den politiska debatten, säger partiledaren Jimmie Åkesson enligt TT.

Enligt SD är språket en central del av frågan. Vice partiledaren Henrik Vinge säger att partiet vill se – och "kommer att" skjuta till – mer statliga resurser.

– Vår syn är att det finns ett stort värde i att det samiska språket, eller de olika samiska dialekterna, ska kunna fortleva, säger vice partiledaren Henrik Vinge.

Bland förslagen som nämns finns stärkt fjärrundervisning för elever på platser där underlaget är litet. Ett annat spår är att göra det lättare för fler att välja samiska språk på lärarutbildningar.

Apropå kostnaden konstaterar Åkesson att det handlar om "ganska små pengar" i ett statsbudgetsammanhang.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 739606979

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 739606980

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Mätning: Nationell samling vinner presidentvalet

Jordan Bardella sopar banan med motståndarna. Forfarande oklart om Le Pen kommer tillåtas att ställa upp.0 

Ekonominyheter

Regeringen vill krislåna 17,5 miljarder

Planen för att klara Irankrisen.. "Vi stöttar hushåll och branscher som drabbas av kriget i Mellanöstern."0 

09:22 Största matprisfallet på 30 år
08:47 Inflationen "störtdyker" oväntat
05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.