SD kräver varannan ministerpost

Publicerad 25 maj 2026 kl 10.03

Inrikes. Sverigedemokraterna vill ta plats i en ny Tidöregering efter valet. Blir SD störst bland Tidöpartierna anser Jimmie Åkesson att partiet bör få nära hälften av ministerposterna.

SD-ledaren utvecklar resonemanget i Ekots lördagsintervju. Han anser att ministerfördelningen ska spegla hur väl partierna lyckas i valet.

Jimmie Åkesson nämner i intervjun fem poster: statsministerposten tillsammans med finans-, utrikes-, justitie- och försvarsministerposterna.

– Jag skulle betrakta det som fem poster som är väldigt tunga, inklusive statsministerposten. Om vi är största parti borde vi ju rent proportionerligt ha tre av dem, säger Jimmie Åkesson till Ekot.

Sverigedemokraterna vill också ha migrationsministerposten.

Enligt nuvarande opinionsläge skulle SD kunna göra anspråk på knappt hälften av ministerposterna i en ny Tidöregering. Åkesson uppger att det också ligger i linje med hur han uppfattar samtalen med de andra Tidöpartierna.

– Utgångspunkten måste vara proportionerligt och lika inflytande, säger Jimmie Åkesson.

Senare fick Ulf Kristersson frågor om saken i TV4:s Nyhetsmorgon. Statsministern tonade ned frågan och hänvisade till valet.

– Alla partier vill ha så mycket inflytande som möjligt. Men det är valresultatet som avgör. Man säljer inte skinnet innan björnen är skjuten, säger Ulf Kristersson i TV4.

