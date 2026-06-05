SD-profil misshandlad av elev – körd till akuten

Det var på onsdagsmorgonen som företrädare för Sverigedemokraterna befann sig vid skolan för att dela ut valmaterial.

Enligt SD Haninge började en ung man kasta ägg mot dem och ropa förolämpningar om rasism och nazism.

När den misstänkte kastade ytterligare ett föremål sprang gruppledaren Kent Svensson efter och ställde honom till svars.

– Jag kom fram till honom och frågade vad i helvete han höll på med för någonting förstås. Och då började han anklaga oss för att vara "rassar", "nassar" som vill utvisa hans kompisar, säger Svensson till Riks.

I samband med konfrontationen träffades SD-politikern av en armbåge i bröstet. Han sökte senare vård för att få skadan dokumenterad.

– Jag konstaterade att jag hade fått en ordentlig smäll i bröstet, säger han.

Efter händelsen tog polisen uppgifter på plats, och Svensson gick vidare med en anmälan om misshandel.

Kent Svensson uppger att personal på skolan pekade ut vem det handlade om. Eleven har enligt honom stängts av och kommer inte att tillåtas vara med på skolavslutningen.