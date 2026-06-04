SVT kräver svar om Nick Alinias "vit makt-tecken"

Fria Tider rapporterade på onsdagen om att högerjournalisten Nick Alinia dagen innan deltog i inspelningen av SVT:s humorprogram "Invandrare för svenskar" (IFS).

Händelsen fick vänstertidningen Dagens ETC att försöka sätta igång ett drev genom att alla Nick Alinia för "högerextremist" – men programmets exekutiva producent Michael Lindgren stod på sig.

– Om någon blir stött av att se en invandringskritisk svensk-iranier på tv kanske det också är något man behöver konfrontera, säger han till Dagens ETC.

Fler andra vänstermedier har dock hakat på drevet mot SVT, och Nick Alinia har fått ta emot en rad mejl från journalister som ber honom att kommentera saken.

På X har Alinia publicerat en skärmdump på ett sådant mejl – från SVT.

Det är Rebecca Lundberg på Kulturnyheterna som vill veta varför han i ett klipp från inspelningen av programmet gjorde ett ok-tecken med handen genom att forma tummen och pekfingret till en ring.

"Du har lagt upp en video från när du medverkar i IFS. Där gör du tecken som förknippas med Vit makt-rörelsen. Varför?" skriver hon.

Alinia kommenterar: "Detta är vad ni tvingas betala skatt för."

Detta är vad ni tvingas betala skatt för. För nyheter som rapporterar att 👌🏼 är ett vit makt-tecken.



Förstår ni hur sjukt det är? pic.twitter.com/FXDk6upP2b — Nick Alinia (@NickAlinia) June 4, 2026

Drevet har trots allt haft viss påverkan. Två medarbetare, Julia Frändfors och Amie Bramme Sey, har hoppat av IFS i protest mot Nick Alinias medverkan.

– Han är livsfarlig och som offentlig person har jag ett ansvar att sätta gränser, säger Julia Frändfors til Dagens ETC.

Följ mig för fler tips om hur man diplomatiskt bemöter ”agendasättande journalister”. pic.twitter.com/4HaGs7FLjc — Nick Alinia (@NickAlinia) June 3, 2026