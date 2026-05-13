Det modernistiska Radiohuset i armerad betong stod färdigt 1962.

SD: Riv radiohuset och flytta SVT till getto-Kista

Publicerad 15 maj 2026 kl 14.17

Media. Sverigedemokraterna i Stockholm vill riva Radiohuset och TV-huset på Gärdet och bygga bostäder i klassisk stil i stället. SVT och Sveriges Radio bör enligt partiet flyttas till det utsatta området Kista.

Förslaget drivs av SD:s gruppledare i Stockholm, Gabriel Kroon, rapporterar Mitt i.

– Vi ser ingen anledning för SVT att sitta i centrala Stockholm, säger han till tidningen.

SD vill bygga en ny klassisk stenstad på området där public service-bolagen i dag har sina lokaler.

Kista pekas ut eftersom området enligt Kroon har gott om lediga lokaler. Han anser också att public service-anställda skulle kunna bidra till att lyfta området, som är känt för sin stora invandrarbefolkning och sina sociala problem.

– Det är ett stort samhällsproblem att otryggheten är ganska hög på kvällarna i Kista, säger Gabriel Kroon till Mitt i.

Enligt Kroon skulle tusentals anställda kunna göra Kista till ett nytt "Mediemecka".

Stockholms stad äger dock varken marken eller byggnaderna på Gärdet. Marken ägs av Statens fastighetsverk, medan SRF, Sveriges Radios förvaltnings AB, äger byggnaderna enligt Mitt i. Kroon ser ändå en möjlighet genom en bytesaffär eller genom att staden hjälper staten att hitta mark eller lokaler i Kista.

SVT uppger för Mitt i att bolaget inte kommenterar partipolitiska utspel.

