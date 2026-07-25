SD-tabben: Poserar för trygghet – framför Red light district

"Vi är garanten för din trygghet", står det på en bild som publicerats på SD Halmstads Facebooksida.

Bakom gruppen av lokala SD-politiker syns en byggnad som enligt P4 Halland har stora likheter med en byggnad intill Amsterdams Red Light District.

Andreas Ahlqvist, ordförande för SD i Halmstad och en av politikerna på bilden, säger att han lade märke till likheten först i efterhand.

– Jag har inte alls koll på vilken byggnad det är, men likheten har jag ju också sett i efterhand.

På frågan om det kan vara den aktuella byggnaden svarar han:

– Det skulle kunna vara den byggnaden. Absolut.

Enligt Ahlqvist har bilden tagits fram av en extern kommunikationsbyrå, som valt den ur en bildbank. Han avfärdar kopplingen mellan bakgrunden och partiets trygghetsbudskap.

– Med all respekt, det där är ju bara larvigt att försöka knyta till det här inlägget. Det har inte med varandra att göra över huvud taget. Återigen, det här är inte vi som har valt den här bilden.

Han säger samtidigt att bildvalet hade varit olämpligt om det varit avsiktligt.

– Hade den varit vald med någon form av intention hade det varit olämpligt. Men nu är den ju inte det.

Efter P4 Hallands frågor säger Ahlqvist att bilden ska bytas ut.

– Jag ska vara helt ärlig och säga att vi kommer att byta bilden nu, i ljuset av den diskussion som vi har. Självfallet kommer vi att göra det.