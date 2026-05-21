SD-veteran stämmer Dagens ETC

Det handlar om en före detta kommunpolitiker för Sverigedemokraterna, enligt Journalisten.

Stämningen beror på en publicering där Dagens ETC uppgav att mannen, samtidigt som han var politiskt aktiv, också var organiserad i en "högerextrem" rörelse.

Dagens ETC:s utgivare och chefredaktör Andreas Gustavsson uppger att mannen haft en rad invändningar mot artikeln och krävt ändringar.

Gustavsson varnar nu för att personer som han hänger ut "använder juridiken som vapen" och slår tillbaka, enligt Journalisten.

– Jag tycker att jag ser sådana indikationer, att granskade använder den juridiska vägen som ett påtryckningsmedel i alla faser av publiceringen, säger han.

Rättegången ska hållas i februari nästa år.