© FT BILD/ARKIV, SD
 

SD vill totalförbjuda slöja

Publicerad 12 juni 2026 kl 10.28

Inrikes. Sverigedemokraterna vill införa ett generellt slöjförbud i Sverige. Partiet nöjer sig därmed inte längre med att vilja stoppa heltäckande plagg som burka och niqab.

Dela artikeln

"Partiet anser att dessa plagg är uttryck för en kvinnosyn som står i konflikt med de värderingar om frihet och jämställdhet som det svenska samhället vilar på", skriver SD i ett pressmeddelande.

Sara Gille, SD:s nya jämställdhets- och hederspolitiska talesperson, säger till SVT att plaggen är kopplade till hedersförtryck.

– Det är kvinnoförtryckande plagg som handlar om att kvinnan ska underordna sig mannen, säger hon.

På frågan om ett sådant förbud kan strida mot religionsfriheten svarar hon att tron i sig inte förbjuds.

– Du kan ju fortfarande ha din religion, du kan fortfarande tro vad du vill, säger Sara Gille.

Hon säger också att den som kommer innanför Sveriges gränser måste ta av sig plaggen.

– Vår ståndpunkt är om man har de här klädesplaggen då kan man flytta till ett annat land.

De övriga Tidöpartierna driver inte något krav på ett totalt slöjförbud. Kristdemokraterna vill däremot förbjuda burka och niqab, samt stoppa hijab för flickor i förskolan och lågstadiet.

Moderaterna uppger att partiet sedan tidigare är öppet för att utreda slöjförbud i förskola och grundskola, men att man inte driver något generellt förbud. Liberalerna vill inte heller se ett totalförbud, men jämställdhetsminister Nina Larsson skriver till SVT att burka och niqab bör ifrågasättas.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 958802961

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 958802962

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Misstänkt för våldtäkt – greps efter efterlysning

Fria Tider publicerade videon i tisdags kväll. Redan under torsdagen kunde mannen gripas.0 

Ekonominyheter

Guld ny favorit när centralbanker ratar USA-papper

Ädla metallen har nu blivit världens främsta reservtillgång.. Milstolpe passerad när allt fler länder söker alternativ till dollarn.0 

09:22 Största matprisfallet på 30 år
08:47 Inflationen "störtdyker" oväntat
05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.