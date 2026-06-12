SD vill totalförbjuda slöja

"Partiet anser att dessa plagg är uttryck för en kvinnosyn som står i konflikt med de värderingar om frihet och jämställdhet som det svenska samhället vilar på", skriver SD i ett pressmeddelande.

Sara Gille, SD:s nya jämställdhets- och hederspolitiska talesperson, säger till SVT att plaggen är kopplade till hedersförtryck.

– Det är kvinnoförtryckande plagg som handlar om att kvinnan ska underordna sig mannen, säger hon.

På frågan om ett sådant förbud kan strida mot religionsfriheten svarar hon att tron i sig inte förbjuds.

– Du kan ju fortfarande ha din religion, du kan fortfarande tro vad du vill, säger Sara Gille.

Hon säger också att den som kommer innanför Sveriges gränser måste ta av sig plaggen.

– Vår ståndpunkt är om man har de här klädesplaggen då kan man flytta till ett annat land.

De övriga Tidöpartierna driver inte något krav på ett totalt slöjförbud. Kristdemokraterna vill däremot förbjuda burka och niqab, samt stoppa hijab för flickor i förskolan och lågstadiet.

Moderaterna uppger att partiet sedan tidigare är öppet för att utreda slöjförbud i förskola och grundskola, men att man inte driver något generellt förbud. Liberalerna vill inte heller se ett totalförbud, men jämställdhetsminister Nina Larsson skriver till SVT att burka och niqab bör ifrågasättas.