Senaste dygnet: 2 coronadöda i Norge – 111 i Sverige

Tidigare idag rapporterade svenska Folkhälsomyndigheten 111 nya dödsfall i Sverige.

Samtidigt har Norge, som snabbt införde tuffa åtgärder mot smittan, rapporterat in 2 nya dödsfall, enligt Worldometers statistik just nu.

Totalt har Sverige 1.511 dödsfall, medan Norge har 163 döda. Per en miljon invånare har Norge 30 döda. Sverige har 150 döda per en miljon.

Finland har totalt 90 döda, varav åtta nya idag och 16 döda per en miljon. Danmark har 346 döda, 10 nya idag och 60 döda per en miljon. Island har totalt 9 coronadöda, 26 per en miljon.