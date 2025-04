Sensationen: AFD största parti i Tyskland

I den senaste Ipsos-mätningen får partiet 25 procent – en procentenhet mer än kristdemokraterna, som rasat till 24 procent, rapporterar Remix News.

Det är en dramatisk vändning sedan valet i februari, då kristdemokratiska CDU/CSU samlade 29 procent och AFD låg fyra procentenheter bakom.

🇩🇪BREAKING:



The AfD party is now the strongest party in Germany for the first time in history. pic.twitter.com/7bL2KgyW6p

