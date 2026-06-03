Sex "svenskar" i Iraks VM-trupp

Iraks förbundskapten Graham Arnold presenterade på måndagen den slutliga 26-mannatruppen till VM i USA, Kanada och Mexiko.

Bland de uttagna finns Amir Al-Ammari, Kevin Yakob, Aimar Sher, Hussein Ali, Rebin Sulaka och Ahmed Qasem. Samtliga har svensk koppling.

Däremot får inte Hammarbys yttermittfältare Montander Madjed eller Peter Gwargis, som tidigare spelat i svenska ungdomslandslag, åka med.

Irak spelar i samma grupp som Frankrike, Norge och Senegal. Laget inleder mot Norge den 17 juni, möter Frankrike den 23 juni och avslutar gruppspelet mot Senegal den 26 juni.

Före avresan till Nordamerika väntar en träningsmatch mot Spanien i La Coruna. Därefter reser Irak vidare till Chicago, där laget spelar sitt sista genrep mot Venezuela.