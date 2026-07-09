Sju av tio flyktingbarn var vuxna

Under 2024 genomgick 378 ensamkommande i regionen Madrid en handledsundersökning för att fastställa om de verkligen var minderåriga.

Resultatet blev att 266 bedömdes vara myndiga. Bara 112 bedömdes vara barn.

Totalt öppnades 848 ärenden om åldersbedömning i Madrid under året, jämfört med 482 året före. Mer än hälften av ärendena lades ned sedan personerna som uppgav sig vara minderåriga lämnat processen innan undersökningen hann genomföras.

Enligt El Debate innebär siffrorna att de konstaterade fallen av åldersfusk i Madrid har tredubblats jämfört med året före.

Madridregionen har sedan 2018 tagit emot över 11.000 ensamkommande utländska "minderåriga". Under 2024 kom 2.442 ensamkommande in i systemet.

Den regionala regeringen har också gjort 29 polisanmälningar efter egna kontroller som visat att personer på boenden för minderåriga i själva verket var vuxna när de kom in i systemet.