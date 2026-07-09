© FT BILD/ARKIV
Afghanska "flyktingbarn" i Stockholm.

Sju av tio flyktingbarn var vuxna

Publicerad 9 juli 2026 kl 08.37

Utrikes. Sju av tio av de ensamkommande "flyktingbarn" som ålderstestats i Madrid visade sig vara vuxna. Det visar uppgifter från åklagarmyndigheten, enligt spanska El Debate, som beskriver situationen som "en stor fars".

Dela artikeln

Under 2024 genomgick 378 ensamkommande i regionen Madrid en handledsundersökning för att fastställa om de verkligen var minderåriga.

Resultatet blev att 266 bedömdes vara myndiga. Bara 112 bedömdes vara barn.

Totalt öppnades 848 ärenden om åldersbedömning i Madrid under året, jämfört med 482 året före. Mer än hälften av ärendena lades ned sedan personerna som uppgav sig vara minderåriga lämnat processen innan undersökningen hann genomföras.

Enligt El Debate innebär siffrorna att de konstaterade fallen av åldersfusk i Madrid har tredubblats jämfört med året före.

Madridregionen har sedan 2018 tagit emot över 11.000 ensamkommande utländska "minderåriga". Under 2024 kom 2.442 ensamkommande in i systemet.

Den regionala regeringen har också gjort 29 polisanmälningar efter egna kontroller som visat att personer på boenden för minderåriga i själva verket var vuxna när de kom in i systemet.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 360349751

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 360349752

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Tidöregeringen gör det ännu enklare att invandra

Luckrar upp reglerna för "arbetskraft" från tredje världen. Forssell: "Sverige ska bli bäst i EU på talangattraktion."0 

Ekonominyheter

Nytt kontantkrav pekas ut som bluff

Nu ska matbutiker "tvingas" ta emot kontanter.. Men det finns inga straff för den som vägrar.0 

09:22 Största matprisfallet på 30 år
08:47 Inflationen "störtdyker" oväntat
05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.