© Arkivbild, DoJ
 

Skandalen: Amerikanska Expo smygfinansierade KKK och Aryan Nation

Publicerad 22 april 2026 kl 16.56

Utrikes. Amerikanska Southern Poverty Law Center, som motsvarar svenska vänsterextrema Expo, åtalas nu för omfattande ekonomisk brottslighet. Enligt myndigheterna ska organisationen ha betalat ut cirka 30 miljoner kronor till "extremister" man påstod sig bekämpa.

Vänsterextrema Southern Poverty Law Center (SPLC), som ägnar sig åt att förfölja folk på högerkanten, åtalas i USA för bland annat bedrägeri efter en federal utredning.

Vid en pressträff presenterade tillförordnade justitieministern Todd Blanche anklagelserna.

– SPLC skapade den extremism den säger sig bekämpa genom att betala källor för att elda på rasistiskt hat, sade han.

Åtalet omfattar elva punkter, bland annat bedrägeri, falska uppgifter till banker samt penningtvättsbrott.

Enligt stämningsansökan har donationer gått till ledande personer inom grupper som Ku Klux Klan, Aryan Nation och National Alliance.

"Utan att givarna visste det användes en del av deras donationer till att finansiera ledare och organisatörer i rasistiska grupper", står det i åtalet.

Den vänsterextrema organisationen ska bland annat ha finansierat en av arrangörerna bakom den mycket uppmärksammade demonstrationen "Unite the Right" i Charlottesville 2017. SPLC ska ha övervakat när arrangören skrev "rasistiska inlägg" och hjälpt till att koordinera transporter till evenemanget för deltagare.

Enligt åtalet ska över 3 miljoner dollar ha förts vidare mellan 2014 och 2023.

FBI-chefen Kash Patel konstaterar att organisationen försökt dölja utbetalningarna genom att öppna bankkonton kopplade till en rad fiktiva företag.

SPLC bestrider anklagelserna, enligt NBC News.

– Vi är upprörda över de falska anklagelserna, säger den tillförordnade chefen Bryan Fair i ett uttalande.

Han fortsätter:

– Att bekämpa våldsamma hat- och extremistgrupper är bland det farligaste arbete som finns, och vi anser att det också är bland det viktigaste vi gör.

Fallet väntas nu prövas i federal domstol.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 16182375

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 16182376

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

TV4 om att SD går bakåt: "Otroligt glädjande"

Oberoende politiska kommentatorns utspel i Nyhetsmorgon. Kunde inte hålla tillbaka glädjen när SD minskar med 1,2 procent.0 

Ekonominyheter

Allt fler företag satsar på dyrare och sämre

"Moderniserar" villkoren för att tjäna mer.. Populära abonnemang försämras, blir dyrare och krånglas till.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.