Skandalen: Amerikanska Expo smygfinansierade KKK och Aryan Nation

Vänsterextrema Southern Poverty Law Center (SPLC), som ägnar sig åt att förfölja folk på högerkanten, åtalas i USA för bland annat bedrägeri efter en federal utredning.

Vid en pressträff presenterade tillförordnade justitieministern Todd Blanche anklagelserna.

– SPLC skapade den extremism den säger sig bekämpa genom att betala källor för att elda på rasistiskt hat, sade han.

Åtalet omfattar elva punkter, bland annat bedrägeri, falska uppgifter till banker samt penningtvättsbrott.

Enligt stämningsansökan har donationer gått till ledande personer inom grupper som Ku Klux Klan, Aryan Nation och National Alliance.

"Utan att givarna visste det användes en del av deras donationer till att finansiera ledare och organisatörer i rasistiska grupper", står det i åtalet.

Den vänsterextrema organisationen ska bland annat ha finansierat en av arrangörerna bakom den mycket uppmärksammade demonstrationen "Unite the Right" i Charlottesville 2017. SPLC ska ha övervakat när arrangören skrev "rasistiska inlägg" och hjälpt till att koordinera transporter till evenemanget för deltagare.

Enligt åtalet ska över 3 miljoner dollar ha förts vidare mellan 2014 och 2023.

FBI-chefen Kash Patel konstaterar att organisationen försökt dölja utbetalningarna genom att öppna bankkonton kopplade till en rad fiktiva företag.

SPLC bestrider anklagelserna, enligt NBC News.

– Vi är upprörda över de falska anklagelserna, säger den tillförordnade chefen Bryan Fair i ett uttalande.

Han fortsätter:

– Att bekämpa våldsamma hat- och extremistgrupper är bland det farligaste arbete som finns, och vi anser att det också är bland det viktigaste vi gör.

Fallet väntas nu prövas i federal domstol.