Skolflickor protesterar när afghaner anklagade för våldtäkt får komma tillbaka

Den påstådda våldtäkten ska ha inträffat måndagen den 6 februari på Astor School i Dover.

Fyra asylsökare från Afghanistan ska ha hjälpts åt att våldta en flicka. Samtliga inblandade uppges vara elever på skolan.

Enligt polisen saknas dock bevis för att brott begåtts, och afghanerna har fått komma tillbaka till skolan.

Detta har skapat stor oro och ilska bland flickorna på skolan, som vittnar om dagliga övergrepp. I tisdags samlades en grupp flickor utanför skolans entré för att protestera.

I en video från demonstrationen får en av flickorna frågan om det påstådda offret har återvänt till skolan.

– Nej, för hon är rädd. Hon är traumatiserad. Vi är alla livrädda både för vår egen skull och för den här tjejens, säger hon.

– Ingen har tagit hänsyn till att pojkarna kommer att göra det igen. Skolans största bekymmer är att vi ska orsaka ett upplopp.

Alex Phillips, politisk rådgivare för brexitpartiet Reform UK, kallar protesten för en "krutdurk".

– Vad har man gjort för att se till att män från andra kulturer anammar våra värderingar? frågar hon sig.

The four Afghans at Astor School, Dover accused of rape were released without charge.



The school "doesn't think (the alleged rape) is serious."



The victim "is traumatised & not returning"



The school told the girls how to dress in front of them.



"The boys will do it again" pic.twitter.com/AY02sMa8kM

— David Atherton (@DaveAtherton20) February 23, 2023