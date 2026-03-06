Sköterska plundrade äldre patienter på deras smycken

Attunda tingsrätt slår fast att invandrarkvinnan, som i 50-årsåldern, tog smycken från äldre personer som vårdades på sjukhusets akutmottagning.

Domstolen fäller henne för tre fall av grov stöld under åren 2020, 2024 och 2025.

Polisens misstankar väcktes efter att hennes försäljning av guld hos pantbanker började granskas. Utredningen visade att hon mellan 2020 och 2025 sålt guld till pantbanker och guldhandlare vid över hundra tillfällen för mer än en miljon kronor.

Ett avgörande spår blev en guldklocka som hon pantsatte våren 2020. Klockan hade en unik gravyr och kunde kopplas till en patient i 90-årsåldern som vårdats på akuten.

Flera av brottsoffren var äldre patienter i en särskilt utsatt situation. Bland dem fanns en man i 80-årsåldern som förlorade sin guldkedja samt en blind kvinna i 80-årsåldern som brutit höften.

Vid en husrannsakan i kvinnans bostad i centrala Stockholm hittade polisen en stor mängd smycken och andra värdeföremål.

I förhör har hon förklarat brotten med sitt spelmissbruk.

– Jag är jättespelberoende.

Utredningen visar att hon under fem år gjort överföringar till nätkasinon på mer än 2,4 miljoner kronor.

– Det är som knark när man är beroende. Det är psykiskt påfrestande för mig. Det är det enda jag tänkt på, spelandet, säger kvinnan i förhör.

Hon uppger också att spelandet "tog över min hjärna".

Domstolen bedömer stölderna som grova eftersom patienterna befunnit sig i en utsatt situation och eftersom kvinnan utnyttjat sin ställning inom sjukvården.

Kvinnan döms också för grovt häleri samt för stöld av föremål från sin särbo.