Skrikande vänsterkvinna stoppade pjäs på Dramaten

Det var under slutscenen av pjäsen "Rage" som dramatiken plötsligt blev verklig.

En kvinna som kopplas till klimatgruppen Återställ våtmarker tog sig upp på scenen, höll upp en banderoll och ropade inför publiken.

Budskapet var att kulturen måste agera mot "klimatet" och liknande.

En föreställning på Dramaten ikväll fick plötsligt avbrytas efter att en klimataktivist klivit upp på scenen. Efter några minuters paus kunde pjäsen fortsätta, och efteråt var flera i publiken lite osäkra på om det var en aktion de bevittnat, eller en del av skådespelet. pic.twitter.com/6aY5tRjFsq — Dagens ETC (@ETC_redaktionen) February 24, 2026

Enligt Dramaten avbröts föreställningen kort därefter, men en paus kunde den återupptas, rapporterar Expressen.

Återställ våtmarker bekräftar att det var en av gruppens aktivister som genomförde aktionen. Gruppen är känd för uppmärksammade klimatprotester runt om i landet.

Pjäsen "Rage" är redan kraftigt vänstervriden och beskrivs av Dramaten som "en framtidskildring [sic] baserad på de nationalistiska och fascistiska strömningarna vi ser i Europa och USA idag". Det gjorde att flera i salongen först trodde att avbrottet ingick i föreställningen.

Teatern uppger att polis eller ordningsvakter inte behövde ingripa. Kvinnan ska ha lämnat byggnaden efter att ha talat med personal.