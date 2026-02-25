© Återställ våtmarker
 

Skrikande vänsterkvinna stoppade pjäs på Dramaten

Publicerad 25 februari 2026 kl 09.30

Kulturnyheter. En föreställning på Dramaten stoppades på tisdagskvällen när en kvinna rusade upp på scenen och började vråla om "ett klimat i kollaps" och "demokratins nedmontering". Men eftersom pjäsen i sig redan var vänsterextrem trodde många i publiken att inslaget ingick i föreställningen.

Dela artikeln

Det var under slutscenen av pjäsen "Rage" som dramatiken plötsligt blev verklig.

En kvinna som kopplas till klimatgruppen Återställ våtmarker tog sig upp på scenen, höll upp en banderoll och ropade inför publiken.

Budskapet var att kulturen måste agera mot "klimatet" och liknande.

Enligt Dramaten avbröts föreställningen kort därefter, men en paus kunde den återupptas, rapporterar Expressen.

Återställ våtmarker bekräftar att det var en av gruppens aktivister som genomförde aktionen. Gruppen är känd för uppmärksammade klimatprotester runt om i landet.

Pjäsen "Rage" är redan kraftigt vänstervriden och beskrivs av Dramaten som "en framtidskildring [sic] baserad på de nationalistiska och fascistiska strömningarna vi ser i Europa och USA idag". Det gjorde att flera i salongen först trodde att avbrottet ingick i föreställningen.

Teatern uppger att polis eller ordningsvakter inte behövde ingripa. Kvinnan ska ha lämnat byggnaden efter att ha talat med personal.

Här sparkar Ahmed sin mamma i huvudet – i direktsändning

Video: Skulle återförenas med sin mor efter sju år. Då angrep 15-åringen henne med sparkar – för att försvara pappans "heder".0 Plus

Två Dumpen-uthängda döda – på några dagar

Hängdes ut som pedofiler. "Han tog sitt liv så fort han fick möjlighet."0 Plus

Peter Wolodarski fick kritiska frågor – sprang och gömde sig

"Vem är du?" Skräckslagne DN-chefen satte sig och tryckte bakom ett skåp.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Peter Wahlbeck: SD har sålt sig till Wallenberg

SD är nu som vilket liberalt parti som helst, enligt komikern. "Ofattbart att de inte tog chansen att gå till historien."0 

Ekonominyheter

Ser risker med guldets återkomst: "Det tar bort makten från politikerna"

Skatter, banker och krig hotas.. Nationalekonomens varning när ädelmetallen åter börjar påverka världens valutor.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.