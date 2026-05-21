Skulle bevaka Nato-mötet – blev brutalt bortkörda av polisen

Publicerad 25 maj 2026 kl 16.29

Inrikes. Två journalister från invandringskritiska Frihetsnytt omhändertogs av polis när de skulle rapportera från Natos utrikesministermöte i Helsingborg. I stället för att tillåtas genomföra sitt uppdrag trycktes bröderna Änglasjö ned på marken, fick sin utrustning omhändertagen – och kördes bort från området.

Det var den 21–22 maj som Natos utrikesministrar samlades i Helsingborg. Under mötesdagarna var säkerhetspådraget massivt – med helikoptrar, drönare och prickskyttar i centrala delar av staden.

Bröderna Tor-Björn och Tyr Änglasjö från högersajten Frihetsnytt befann sig på plats för att bevaka mötet. Men de hann knappt börja arbeta innan de stoppades av en polispatrull, rapporterar Samnytt. Och situation blev snart våldsam.

Duon försökte vid upprepade tillfällen få besked om varför de inte fick filma och varför de kontrollerades. Något konkret svar fick de dock inte. I stället hänvisade poliserna till olika bestämmelser i polislagen.

En polis ska ha motiverat kontrollen med att journalisterna tillhörde Frihetsnytt. Detta trots att sajten har utgivningsbevis och därmed bedriver grundlagsskyddad journalistisk verksamhet.

Under ingripandet fördes reportrarna ned på marken medan deras kamerautrustning togs om hand. Poliserna ska också ha försökt stänga av kamerorna. Därefter placerades journalisterna i polisbussar och kördes bort från området.

Samnytt skriver att man inte känner till några motsvarande ingripanden mot journalister från etablerade medier som bevakade Nato-mötet.

Tor-Björn Änglasjö uppger att incidenten kan mynna ut i en rättsprocess mot Polismyndigheten.

"Nu ska vi driva rättsprocess mot poliserna", skriver han på X.

