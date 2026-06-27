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Slarvade med kondomen – får tre års fängelse

Publicerad 27 juni 2026 kl 08.47

Lag & Rätt. En man i 40-årsåldern döms till tre års fängelse för våldtäkt efter att ha genomfört ett frivilligt samlag men struntat i kvinnans krav på kondom.

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Mannen, som kommer från södra Stockholm, hade en sexuell relation med kvinnan. Hon ska ha varit tydlig med att kondom var ett krav.

Trots det genomförde mannen samlaget utan skydd, skriver SVT Nyheter Stockholm. Södertörns tingsrätt anser därför att samlaget inte längre skedde frivilligt och att det rör sig om en regelrätt våldtäkt.

Mannen har själv uppgett att han kände till kvinnans krav, men att han ifrågasatte det och ändå fullföljde samlaget utan kondom.

Han dömdes på tisdagen för våldtäkt. Straffet blir tre års fängelse, vilket är minimistraffet för brottet.

Mannen ska även betala 240.000 kronor i skadestånd till kvinnan för sin kondomvägran.

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