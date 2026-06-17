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"Jag har gjort det vilken förälder som helst skulle göra", säger Angeliqa, som nu döms att betala nästan 50.000 kronor.

Småbarnsmamma varnade för Dumpen-pedofil – döms för förtal

Publicerad 17 juni 2026 kl 16.35

Lag & Rätt. Angeliqa varnade andra föräldrar efter att en man bosatt i området blivit avslöjad som pedofil av Dumpen. Nu döms småbarnsmamman för förtal av Nacka tingsrätt – och ska bland annat betala 20.000 kronor i skadestånd till pedofilen.

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Fallet med mannen publicerades av pedofiljägarsajten Dumpen hösten 2025.

Kort därefter skrev Angeliqa inlägg i två lokala Facebookgrupper där hon länkade till Dumpen, namngav mannen och beskrev honom som pedofil.

Småbarnsmamman har inte förnekat att hon skrev inläggen. Däremot bestred hon att det var brottsligt. Hon har uppgett att hon ville skydda barn och varna andra föräldrar, inte smutskasta mannen.

– Jag har gjort det vilken förälder som helst skulle göra.

Redan när åtalet kom sade Angeliqa att hon ansåg att lagstiftningen slår fel.

– Lagstiftningen måste förändras. Den skyddar förövarna, men vi föräldrar är chanslösa i att kunna beskydda våra små, sade hon då till SVT Nyheter Stockholm.

Nacka tingsrätt konstaterar att Angeliqa pekade ut mannen, som är ostraffad, som pedofil och att uppgifterna var ägnade att utsätta honom för missaktning.

Det var enligt domstolen förtal oavsett om det som skrevs om honom var sant eller inte.

Angeliqa döms till 50 dagsböter om 500 kronor, totalt 25.000 kronor. Hon ska även betala 20.000 kronor i kränkningsersättning till mannen.

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