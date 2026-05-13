Söker "blatte, bög eller en snygg tjej" för att infiltrera vänstern

"Jag söker nu personer som vill arbeta med dold kamera och infiltration inför valrörelsen 2026", skriver Christian Peterson på sociala medier.

Journalisten, som är känd för sina granskningar av vänstern, uppger att uppdraget handlar om "att ta sig in i sammanhang som normalt är stängda för journalister".

"Uppdragen varierar och kan innebära allt från öppna event till mer slutna aktivistmiljöer", fortsätter han.

Christian Peterson söker i första hand invandrare, homosexuella och snygga tjejer. Det är extra meriterande om man är social och extrovert, bor i Stockholm och kan röra sig naturligt i vänsteraktivistiska eller identitetspolitiska miljöer.

De sökande bör också gärna ha en profil eller bakgrund som gör att de "smälter in och får tillträde där andra snabbt väcker misstankar".

Särskilt homosexuella är intressanta, enligt Peterson, "eftersom många högt uppsatta personer är homosexuella och dessutom ofta benägna att skvallra".

Tidigare erfarenhet av journalistik, aktivism och föreningsliv är meriterande men inget krav.

"Rätt personlighet väger tyngst", skriver Christian Peterson.