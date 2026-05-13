Solna: Nya grova våldtäkter i både hemtjänst och på äldreboende

Den åtalade hemtjänst­mannen är i 30-årsåldern och misstänks ha våldtagit en äldre kvinna i hennes bostad i november förra året.

Kvinnan har i förhör berättat hur mannen drog ner sina kalsonger.

– Han drog ner sina kalsonger, jag såg alltihopa, det var obehagligt att se. Jag försökte dra mig undan, säger kvinnan i förhör.

Polisen hittade mannens DNA på ett lakan hos kvinnan.

– Det finns en spermaträff på platsen, säger åklagaren Anders Hirsch till Expressen.

Våldtäkten rubriceras som grov. Enligt åtalet var kvinnan särskilt utsatt på grund av hög ålder och nedsatt hälsa. Mannen misstänks också ha utnyttjat sin ställning inom hemtjänsten.

Han hade tidigare besökt kvinnan genom sitt arbete på Adela omsorg, men ska enligt Expressen ha begått brottet när han var ledig.

Mannen är medborgare i Eritrea. Åklagaren begär att han ska utvisas på livstid. Han nekar till brott.

Det andra fallet gäller en man i 60-årsåldern som varit timanställd på ett äldreboende i kommunen. Han häktades i april misstänkt för grov våldtäkt, men häktningen hävdes senare sedan åklagaren bedömt att utredningsåtgärderna inte stärkte misstankarna.

Mannen är dock fortfarande misstänkt och förundersökningen pågår, enligt Expressen. Han förnekar brott och har inte varit i tjänst sedan misstankarna blev kända.