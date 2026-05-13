© Sniper Zeta, Polisen (via Expressen)
 

Solna: Nya grova våldtäkter i både hemtjänst och på äldreboende

Publicerad 14 maj 2026 kl 14.06

Inrikes. Två fall av misstänkt grov våldtäkt inom äldreomsorgen har uppdagats i Solna. I det ena fallet har en hemtjänstanställd eritrean åtalats. I det andra är en timanställd på ett äldreboende misstänkt, rapporterar Expressen.

Dela artikeln

Den åtalade hemtjänst­mannen är i 30-årsåldern och misstänks ha våldtagit en äldre kvinna i hennes bostad i november förra året.

Kvinnan har i förhör berättat hur mannen drog ner sina kalsonger.

– Han drog ner sina kalsonger, jag såg alltihopa, det var obehagligt att se. Jag försökte dra mig undan, säger kvinnan i förhör.

Polisen hittade mannens DNA på ett lakan hos kvinnan.

– Det finns en spermaträff på platsen, säger åklagaren Anders Hirsch till Expressen.

Våldtäkten rubriceras som grov. Enligt åtalet var kvinnan särskilt utsatt på grund av hög ålder och nedsatt hälsa. Mannen misstänks också ha utnyttjat sin ställning inom hemtjänsten.

Han hade tidigare besökt kvinnan genom sitt arbete på Adela omsorg, men ska enligt Expressen ha begått brottet när han var ledig.

Mannen är medborgare i Eritrea. Åklagaren begär att han ska utvisas på livstid. Han nekar till brott.

Det andra fallet gäller en man i 60-årsåldern som varit timanställd på ett äldreboende i kommunen. Han häktades i april misstänkt för grov våldtäkt, men häktningen hävdes senare sedan åklagaren bedömt att utredningsåtgärderna inte stärkte misstankarna.

Mannen är dock fortfarande misstänkt och förundersökningen pågår, enligt Expressen. Han förnekar brott och har inte varit i tjänst sedan misstankarna blev kända.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 526335989

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 526335990

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

"Din lilla SD-springis": Här blir Nick Alinia attackerad av "Kinesen"

Totalt kaos i studion. Leo Carmona lyfter upp bord och rusar mot högerprofilen.0 

Ekonominyheter

Regeringen vill krislåna 17,5 miljarder

Planen för att klara Irankrisen.. "Vi stöttar hushåll och branscher som drabbas av kriget i Mellanöstern."0 

09:22 Största matprisfallet på 30 år
08:47 Inflationen "störtdyker" oväntat
05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.