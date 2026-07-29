Spanien har inte släppt vidare en enda illegal invandrare från Ceuta

Uppgiften kommer från Magnus Brunner, EU:s kommissionär för inrikesfrågor och migration, i ett inlägg på X.

Han har pratat i telefon med Spaniens utrikesminister José Manuel Albares.

Enligt Albares har "nästan alla" som tog sin i Ceuta återvänt till Marocko.

”Det går inte att resa från Ceuta eller Melilla till det spanska fastlandet utan att identifiera sig vid en poliskontroll. Schengenområdets integritet är fullt ut garanterad. Nu räcker det med den medvetna desinformationen”, skriver Albares på X.