Spanien klassar handkyss som sexövergrepp

Publicerad 2 april 2026 kl 09.24

Lag & Rätt. Spaniens högsta domstol slår fast att en oönskad kyss på handen kan vara ett sexuellt övergrepp. Domen stärker det feministiska landets redan mycket strikta syn på "samtycke".

En man som 2023 kysste en kvinnas hand vid en busshållplats i Alcobendas utanför Madrid döms för sexuellt övergrepp.

Högsta domstolen har nu fastställt domen och avvisar försvarets försök att i stället få gärningen klassad som trakasserier.

Domstolen slår fast att fysisk beröring av sexuell karaktär går utöver vad som kan betraktas som ofredande. Enligt domen hade mannen "agerat med avsikt att kränka hennes sexuella integritet".

Mannen döms till böter på motsvarande drygt 16.000 kronor, rapporterar Daily Mail.

Spanien har sedan 2022 en feministisk samtyckeslagstiftning av svensk modell som är minst sagt kontroversiell.

Frågan om oönskade kyssar har tidigare väckt stor debatt i landet. 2025 dömdes fotbollstoppen Luis Rubiales efter att i ett segerrus ha kysst spelaren Jenni Hermoso utan hennes samtycke.

– Jag är helt säker på att hon gav mig sitt tillstånd, hävdade Rubiales i rätten.

Domstolen gjorde dock en annan bedömning.

