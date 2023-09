Stående ovationer för Waffen-SS-man i Kanadas parlament

Judiska organisationer har reagerat med ilska efter att Volodymyr Zelenskyj och Kanadas liberala premiärminister Justin Trudeau deltagit i en stående ovation för en ukrainsk naziveteran i det kanadensiska underhuset.

Yaroslav Hunka slogs i Waffen-SS Galizien-division 14 under andra världskriget. Den idag 98-årige veteran bjöds in till Kanadas parlament i samband med Zelenskyjs besök i Ottawa i fredags.

Talmannen Anthony Rota presenterade Hunka för kammaren som "ukrainsk hjälte, en kanadensisk hjälte" och tackade honom för hans insatser i andra världskriget.

Zelenskyj höjde sin näve för att visa sin tacksamhet när naziveteranen hyllades genom två separata stående ovationer, skriver Daily Express.

Zelensky Honors Literal Nazi



Meet Yaroslav Hunk.



Hunk is a Nazi who fought with the 14th division of the Waffen SS against the Russians in Ukraine in WWll



Hunk assisted in the systematic extermination of Ukraines Jewish population and installation of a Nazi dictator in… pic.twitter.com/3ctFoJ4rS7

— Benny Johnson (@bennyjohnson) September 24, 2023