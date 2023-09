Kanada: Talmannen avgår efter nazihyllning med Zelenskyj

Det var i samband med Zelenskyjs besök i Ottawa i fredags som Yaroslav Hunk – en 98-årig ukrainsk-kanadensisk veteran från Waffen-SS Galizien-division – hyllades stort i parlamentet.

Talmannen Anthony Rota presenterade Hunka för kammaren som "ukrainsk hjälte, en kanadensisk hjälte" och tackade honom för hans insatser i andra världskriget.

Rota såg till att det blev inte bara en utan två stående ovationer för den åldriga nazisten. I hyllningarna deltog även Zelenskyj själv och Kanadas liberala premiärminister Justin Trudeau.

It has been widely reported that Canada's Parliament gave a standing ovation to a Nazi collaborator.



That is not true.



In fact, Canada's Parliament gave *two* standing ovations to a Nazi collaborator.#NaziGate #cdnpoli pic.twitter.com/gobL6JMB8F

— Dimitri Lascaris (@dimitrilascaris) September 26, 2023