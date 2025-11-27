Starkt Sverigehat på arabiska forum

I ett klipp pressas en pappa att ansluta sig till gruppen:

– Gå med oss – annars förlorar du dina barn för alltid.

I andra filmer påstås att nedgrävda containrar fyllda med automatvapen och sprängladdningar väntar – en arsenal som sägs vara större än Försvarsmaktens. Vapnen "kommer att komma ut", säger talarna, som beskriver en kommande konfrontation i Sverige.

Sverige skildras ett land som "förstör familjer", "hatar islam" och "kidnappar barn". Svenska myndigheter uppges styras av "onda människor".

En central profil är Abu Anwar, som nu sänder från Grekland.

– Det finns bara två alternativ, säger han. Antingen säkrar du din fru och din dotter – eller så blir du martyr. Punkt slut.

– Även om hela Sverige brinner – låt det brinna. Kriget är mellan dig och dem.

Nina Rokan, moderat lokalpolitiker och tidigare integrationssamordnare, har följt utvecklingen länge.

– De tidigare frontfigurerna har lämnat Sverige och sänder nu från Grekland, Turkiet, Australien eller Mellanöstern, säger hon till Fokus.

– De uppmanar folk att lämna Sverige. Men innan de lämnar uppmanas de förstöra så mycket som möjligt.

Hon menar att aktörerna riktar sig till personer som befinner sig i kris – människor som har tappat kontrollen över ekonomi eller familj, eller lider av psykisk ohälsa. De påstår att de erbjuder hjälp och stöd, men successivt går det över till att manipulera följarna att förstöra för Sverige.

Farouk Aldabag, som har arbetat många år inom socialtjänsten, varnar för att tonläget skärps.

– Det är inte bara hat. Det är ren uppvigling. Det är bara en tidsfråga innan vi har ett nytt terrordåd, säger han till Fokus.

Han lyfter även arabiskspråkiga sajter som systematiskt förvanskar svenska nyheter. En av dem är Swedish Center for Information, som använder riksvapnet och sprider negativa eller ändrade artiklar för att ge intrycket av att Sverige faller samman.

Karin Lönnheden, operativ chef på Myndigheten för psykologiskt försvar, konstaterar att LVU-narrativet fortfarande sprids, men att "narrativen är bredare i dag".