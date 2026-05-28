Sting: Män tappade allt när fysiska jobb försvann

I västvärlden har industriella ekonomier gradvis gett vika för byråkratier, där finansjobb och bostadsmarknader drivit tillväxten genom krediter snarare än handel och produktion.

Enligt Sting, 74, har många män i den utvecklingen förlorat möjligheten att hitta en konkret riktning där de kan använda sin energi.

Enligt honom mår många män sämre när kroppsarbetet försvinner ur deras vardag. I en intervju med The Guardian kopplar han det till en rad problem hos män.

– Jag jobbar med händerna varje dag som musiker, och jag har tur, säger den brittiske musikern, som är sångare och basist, till tidningen.

Artisten är aktuell med musikalen ”The Last Ship”, som handlar om de sista dagarna på ett varv liknande det i Wallsend där han själv växte upp. Föreställningen skildrar män vars identitet slås sönder när skeppsbygget försvinner.

– Storbritanniens rikedom skapades i kolfälten och stålstäderna, kvarnstäderna och skeppsvarven, säger Sting.

Han beskriver hur hela yrkeskulturer förstördes när landet styrdes om från produktion och export mot dagens moderna byråkrati.

– Alla de där kunskaperna kastades på sophögen … för Thatchers dröm om en tjänsteekonomi, säger Sting.

I musikalen ställer en av männen frågan:

”Vad är vi för män utan ett skepp att färdigställa?”

Sting säger att han inte romantiserar det gamla industriarbetet. Varven var farliga arbetsplatser med asbest, giftiga kemikalier, svåra olyckor och dödsfall.

Men han saknar den gemenskap och stolthet som fanns i samhällen där människor byggde något synligt och bestående.

När ett fartyg lämnade varvet kunde arbetarna enligt honom peka på det och se resultatet av sitt slit.

– Ja, det där byggde jag, säger Sting.

I dag är det enligt honom ovanligt att män kan säga något liknande efter ett helt yrkesliv, eller att de behöver använda sina händer och sin fysiska styrka överhuvudtaget.

– Jag har inga svar, men kanske är toxiciteten i samhället just nu ett resultat av att vi har förlorat den riktningen för vår energi, den manliga styrkan, säger Sting.

– Det är sällan vi behöver använda den idag, säger han.