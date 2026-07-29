Stockholm Pride: Prova bli piskad – halva priset för barn

Det är SD-profilen Jessica Stegrud som uppmärksammar erbjudandet i en video på sociala medier.

– Vill du prova på hur det är att bli bunden? Eller vill du prova på hur det är att bli piskad? Ja men då ska du komma till Rope Corner och Kinky Pride idag, säger hon.

Därefter tar Stegrud upp det reducerade biljettpriset för minderåriga – nästan halva priset.

– Du får betala för biljetten, men är du bara mellan 15 och 17 år så får du rabatterat pris.

Besökarna erbjuds att testa hur det känns att "bli bunden med ett rep" eller bli introducerad till "repens magiska värld".

Bland andra programpunkter som erbjuds nämner hon "snuskbingo" och ett seminarium om "Queers for Climate Justice".

Jessica Stegryd ställer avslutningsvis följande fråga:

– Och ni övriga, ni kan väl förklara för mig vad det här har med rättigheter för HBTQIA+-personer att göra? Ha det fint!