Storbritannien uppmanas förbjuda Israel-kritiska slagord

Fadern till en brittisk-israelisk man som dog i Hamas attack den 7 oktober uppmanar nu premiärminister Keir Starmer att förbjuda “intifada”-ramsor vid demonstrationer.

Kravet kommer i ett läge där brittiska politiker och polis redan diskuterar hårdare tag mot pro-palestinska protester, rapporterar The Telegraph.

Starmer har tidigare sagt att personer som ropar “globalisera intifadan” bör kunna åtalas, eftersom frasen enligt honom kan förstås som en uppmaning till terrorism mot brittiska judar.

Kritiker varnar samtidigt för att den brittiska staten håller på att sudda ut gränsen mellan antisemitism och politiskt motstånd mot Israels ockupation. Att förbjuda slagord som uttrycker stöd för palestinskt motstånd riskerar att göra själva konflikten omöjlig att diskutera utan straffrättsliga hot, enligt vissa.

Den gröne politikern Zack Polanski har exempelvis sagt att han själv skulle avråda från ramsan “globalisera intifadan”, men samtidigt varnat för förbud och kriminalisering av politiskt språk.

Vissa menar att en västerländsk stat över huvud taget inte bör kriminalisera verbalt motstånd mot en väpnad ockupation utomlands. Samtidigt finns det röster som anser att motståndet bör kriminaliseras när det övergår i direkta hyllningar av terrorattacker, mord på civila eller andra konkreta våldsuppmaningar.

Den senare modellen stöds av många brittiska liberaler eftersom den skulle ge möjlighet att kriminalisera våldshyllningar, men samtidigt tillåta stöd för det våld som utförs av Israel.