© Oliver Whitcombe, flickr
 

Storbritannien uppmanas förbjuda Israel-kritiska slagord

Publicerad 16 maj 2026 kl 11.59

Utrikes. Den brittiska regeringen har fått kritik för att sudda ut gränsen mellan antisemitism och Israelkritik i de senaste årens lagstiftning. Samtidigt uppmanas Keir Starmer kriminalisera stöd till palestinskt motstånd rakt av.

Dela artikeln

Fadern till en brittisk-israelisk man som dog i Hamas attack den 7 oktober uppmanar nu premiärminister Keir Starmer att förbjuda “intifada”-ramsor vid demonstrationer.

Kravet kommer i ett läge där brittiska politiker och polis redan diskuterar hårdare tag mot pro-palestinska protester, rapporterar The Telegraph.

Starmer har tidigare sagt att personer som ropar “globalisera intifadan” bör kunna åtalas, eftersom frasen enligt honom kan förstås som en uppmaning till terrorism mot brittiska judar.

Kritiker varnar samtidigt för att den brittiska staten håller på att sudda ut gränsen mellan antisemitism och politiskt motstånd mot Israels ockupation. Att förbjuda slagord som uttrycker stöd för palestinskt motstånd riskerar att göra själva konflikten omöjlig att diskutera utan straffrättsliga hot, enligt vissa.

Den gröne politikern Zack Polanski har exempelvis sagt att han själv skulle avråda från ramsan “globalisera intifadan”, men samtidigt varnat för förbud och kriminalisering av politiskt språk.

Vissa menar att en västerländsk stat över huvud taget inte bör kriminalisera verbalt motstånd mot en väpnad ockupation utomlands. Samtidigt finns det röster som anser att motståndet bör kriminaliseras när det övergår i direkta hyllningar av terrorattacker, mord på civila eller andra konkreta våldsuppmaningar.

Den senare modellen stöds av många brittiska liberaler eftersom den skulle ge möjlighet att kriminalisera våldshyllningar, men samtidigt tillåta stöd för det våld som utförs av Israel.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 550689123

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 550689124

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Fick två års fängelse för att ha dödat man i Sverige – riskerar 20 år för rån i Polen

Ahmed, 23, döms och släpps gång på gång i Sverige. Den här gången ser han ut att komma mindre billigt undan.0 

Ekonominyheter

Regeringen vill krislåna 17,5 miljarder

Planen för att klara Irankrisen.. "Vi stöttar hushåll och branscher som drabbas av kriget i Mellanöstern."0 

09:22 Största matprisfallet på 30 år
08:47 Inflationen "störtdyker" oväntat
05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.