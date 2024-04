Stormade ut vid ordet "neger"

Evenemanget ägde rum på Kulturhuset Stadsteatern i helgen under Stockholms kulturnatt, rapporterar Expressen. Samtalet leddes av dramatikern Stina Oscarson.

Bland annat diskuterades ”Tintin i Kongo" och annan äldre kultur med "rasistiska" ord och bilder.

Två frågeställare använde sig av ordet "neger" – och då fick statsvetaren och debattören Barakat Ghebrehawariat nog. Han uppger att han först krävde att publiken inte skulle använda ordet, och när det användes igen lämnade han scenen.

– Jag gjorde allt jag kunde. Jag tycker inte det är mitt ansvar. Jag blir inbjuden till att prata om rasism och sen utsatt för rasism. Det är inte första gången det händer och det är alltid jag som behöver säga ifrån, säger Barakat Ghebrehawariat till Expressen.

En av dem som använde ordet neger har själv en sudanesisk pappa och använde ordet i kontexten "jag minns när jag var liten och blev retad för jag var neger". Han fick då en avhyvling av Barakat Ghebrehawariat.

Stina Oscarson ser inte att hon gjort något fel som moderator.

– Jag försökte låta mannen som ställde frågan förklara sig. Barakat var väldigt tillrättavisande mot den här mannen och lät honom inte prata. Jag ville ge mannen en chans att berätta varför han använde n-ordet eftersom jag ansåg att det krävde en förklaring och att det enda riktiga i den situationen var att låta honom förklara sig, säger hon till Dagens ETC.

Inte heller journalisten Ola Wong, som deltog i panelen, anser att det finns något att be om ursäkt för. Han säger till Expressen att han tycker att det är märkligt att man inte kan hantera ordet "neger" om man "går in i en debatt om gamla kulturdebatter som handlar om just det ordet".

Barakat Ghebrehawariat har dock fått en officiell ursäkt från Kulturhuset.