Största invandrargruppen 2021: Indier

Under 2021 invandrade 90.631 personer till Sverige samtidigt som 48.284 utvandrade, vilket ger ett invandringsöverskott på 42.347 personer.

Till det ska dock läggas en eftersläpning i rapporteringen av främst invandringar under 2020, som redovisas vid sidan av överskottet för 2021.

– Det vanligaste födelselandet bland invandrade personer var fortsatt Sverige. På andra plats kom Indien och därefter Syrien, säger Rasmus Andersson, befolkningsstatistiker på SCB, i ett pressmeddelande.

Totalt växte befolkningen växte med 73.031 personer under 2021 och uppgick den sista december till 10.452.326 individer. I relativa tal var det en ökning med 0,7 procent under året. Det är en något större ökning än under 2020, då folkmängden ökade med 0,5 procent.

– Folkökningen under 2020 var den lägsta sedan 2005. Under 2021 var ökningen större, men fortfarande lägre än övriga år sedan 2005, säger Rasmus Andersson, befolkningsstatistiker på SCB.

Han fortsätter:

– Befolkningen ökar av två skäl. Dels för att det föds fler än det dör, dels för att fler invandrar än utvandrar. Största delen av folkökningen förklaras av invandringsöverskottet.