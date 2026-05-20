Efter gängmisshandeln: Norsk media utmålar förövarna som offer

Misshandeln inträffade den 17 maj i Bergen och Fria Tider har i flera tidigare artiklar uppmärksammat incidenten.

En video som fått mycket stor spridning på nätet visar hur 17-åringen får ta emot slag och sparkar medan han ligger ner. Gärningsmännen är invandrare från tredje världen.

Nu rapporterar norska medier om saken – men fokuserar på att det förekommer "rasism" och "hot" i kommentarsfält mot de misstänkta våldsverkarna.

Och polisen lovar att göra sitt för att sätta dit personerna bakom de upprörda kommentarerna som reagerat på det brutala våldet.

FRP-politikern Jon Helgheim delade på torsdagen videon med misshandeln och kallade förövarna för "usla människor". Det fick polisjuristen Linn Søfteland att omedelbart reagera med kraft.

– Jag blir mållös. Han borde ha valt andra ord och satt fokus på det på ett annat sätt än han valde att göra, säger hon till Nettavisen.

"Yttrandefrihet är bra, men..."

Hon varnar också för att politikern kan bli föremål för en brottsutredning på grund av publiceringen.

– Sådana inlägg eller kommentarer kan sluta med en anmälan. Yttrandefrihet är bra, men det finns en gräns någonstans. Utan att jag säger om den är överkörd här eller inte, förklarar polisjuristen.

För NRK bekräftar Linn Søfteland att polisen registrerat hot mot de misstänkta. Hon kopplar också delar av reaktionerna till potentiellt straffbar "rasism".

– Jag har registrerat att det har kommit en del rasistiska uttalanden i kommentarsfältet. Man kan säga ganska mycket inom yttrandefriheten, men det finns en gräns. Vi kan inte utesluta att vi kommer att inleda en brottsutredning om hoten, säger hon.

Jämförs med Hamse Ali-bluffen

Document jämför bevakningen med Hamse Ali-bluffen i Bergen. I det fallet var det just Bergensavisen som okritiskt spred en rövarhistoria om en invandrare från tredje världen som påstod sig ha blivit gängmisshandlad av norska "rasister".

Ali påstod bland annat att han hade kallats "jävla svarting" innan "sex vita män" gick till attack mot honom och slog honom blodig. Bergensavisen beskrev händelsen som "rasistiskt våld".

Senare framkom att överfallet aldrig hade ägt rum. Bergensavisen tvingades lägga in en rättelse där tidningen medgav att det var bevisat att den misshandel Ali beskrivit var påhittad.

Document konstaterar att de två fallen visar hur olika norska medier och opinionsbildare reagerar beroende på vilka som pekas ut som offer respektive gärningsmän.