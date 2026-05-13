© KI, AI-bild
 

Svensk KBT-behandling får pedofiler sluta titta på barnporr

Publicerad 15 maj 2026 kl 15.29

Inrikes. Ett nytt svenskt KBT-program på nätet har fått pedofiler att tydligt minska sina impulser och riskbeteenden. I studien slutade 63 procent av deltagarna att använda barnpornografi.

Dela artikeln

Behandlingen heter Prevent 2 och har tagits fram av forskare vid Karolinska Institutet. Den ges anonymt via internet och riktar sig till pedofiler.

– Söktrycket är ganska stort, när man väl öppnar så kommer de, säger Christoffer Rahm, psykiatriker och forskningsledare vid Karolinska Institutet, till TV4 Nyheterna.

Studien omfattade 203 personer från flera delar av världen. Behandlingen pågick i nio veckor och byggde på KBT, med övningar, arbete med riskbeteenden och individuell återkoppling från terapeut.

Forskarna rekryterade deltagare via bland annat terapeuter, polis, sociala medier och forum på darkweb där pedofiler delar barnporr och diskuterar ämnet.

Enligt forskarna rapporterade deltagarna tydligt minskade sexuella impulser mot barn och minskat sexuellt riskbeteende. Dessutom slutade 63 procent med barnporr.

Studien ska publiceras i Journal of Consulting and Clinical Psychology och ingå i forskaren Allison McMahans avhandling vid Karolinska Institutet den 12 juni.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 525415362

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 525415363

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Fick två års fängelse för dödsmisshandel i Sverige – riskerar 20 år för rån i Polen

Ahmed, 23, döms och släpps gång på gång i Sverige. Den här gången ser han ut att komma mindre billigt undan.0 

Ekonominyheter

Regeringen vill krislåna 17,5 miljarder

Planen för att klara Irankrisen.. "Vi stöttar hushåll och branscher som drabbas av kriget i Mellanöstern."0 

09:22 Största matprisfallet på 30 år
08:47 Inflationen "störtdyker" oväntat
05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.