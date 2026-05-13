Svensk KBT-behandling får pedofiler sluta titta på barnporr

Behandlingen heter Prevent 2 och har tagits fram av forskare vid Karolinska Institutet. Den ges anonymt via internet och riktar sig till pedofiler.

– Söktrycket är ganska stort, när man väl öppnar så kommer de, säger Christoffer Rahm, psykiatriker och forskningsledare vid Karolinska Institutet, till TV4 Nyheterna.

Studien omfattade 203 personer från flera delar av världen. Behandlingen pågick i nio veckor och byggde på KBT, med övningar, arbete med riskbeteenden och individuell återkoppling från terapeut.

Forskarna rekryterade deltagare via bland annat terapeuter, polis, sociala medier och forum på darkweb där pedofiler delar barnporr och diskuterar ämnet.

Enligt forskarna rapporterade deltagarna tydligt minskade sexuella impulser mot barn och minskat sexuellt riskbeteende. Dessutom slutade 63 procent med barnporr.

Studien ska publiceras i Journal of Consulting and Clinical Psychology och ingå i forskaren Allison McMahans avhandling vid Karolinska Institutet den 12 juni.