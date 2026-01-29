© Svenska skidförbundet
Elis Lundholm.

Svensk OS-kvinna "identifierar sig som man"

Publicerad 29 januari 2026 kl 08.57

Inrikes. En kvinnlig svensk puckelpiståkare som "identifierar sig som man" har tagits ut till vinter-OS i Italien – i damklassen.

Elis Lundholm är 23 år och tävlar i damklassen i puckelpist – men anser sig vara man.

Nu har hon blivit uttagen till OS 2026 enligt Svenska olympiska kommitténs så kallade framtidskriterium, där unga åkare bedöms ha potential att nå internationell toppnivå framöver.

Som bäst har Lundholm en 18:e plats från världscupen under vintern. Under fjolåret tog hon flera segrar i Europacupen.

SOK:s sportdirektör Fredrik Joulamo försvarar uttagningen.

– Det är viktigt att idrotten har plats för alla och att tävling sker på schyssta villkor, säger han till SVT.

Lundholms juridiska kön är kvinna, vilket innebär att tävlandet i damklassen är tillåtet enligt nuvarande regler. Själv säger hon att situationen fungerat väl.

– Det har gått bra att tävla i damklassen. Jag är där med samma förutsättningar som alla andra och det är alla okej med. Jag har fått bra bemötande, jag har haft tur med det. Sen sedan vet jag att det kan komma reaktioner, men jag gör bara min grej, säger Lundholm till SVT.

Vinter-OS inleds den 4 februari 2026, med invigning den 6 februari.

SVT beskriver Lundholm som "han" – trots att hon alltså både är kvinna och tävlar i damklassen.

