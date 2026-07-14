Svensk rekordfågel hittad i Stockholms skärgård

– Den är inte bara frisk, den är häckande vilket betyder att den kan ha många år kvar att leva, säger Claes Kyrk, ansvarig för ringmärkning av havsfågel i Stockholm skärgård.

Sillgrisslan är trogen både sin partner och häckningsplats och återkommer genom livet till samma boplats för att lägga sitt enda ägg under stora stenblock eller i bergsskrevor.

Skärgårdens grissleöar besöks i juni-juli då ringmärkning sker på vuxna grisslor och deras ungar. Rekordfågeln har Claes Kyrk fångat in och kunnat undersöka fem gånger under åren 2014–2026.

– Det här är stort för mig! Jag har väntat i många år på att hitta Sveriges äldsta exemplar av den här fascinerande havsfågeln, och att hitta en vid liv är helt fantastiskt, säger Kyrk.

Den initierade vet att Sverige sedan tidigare haft en sillgrissla som, från ringmärkningen till sin död, blev 49 år och någon vecka gammal. Den nu återfunna sillgrisslan är alltså några dagar yngre, men den är vid god hälsa och allt talar för att den har goda möjligheter att nå – och passera – den åldern.

Rekordfågeln, liksom den tidigare rekordinnehavaren, är båda födda på Stora Karlsö utanför Gotland.